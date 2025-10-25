パリの朝の光がまだ柔らかく街を包んでいた10月20日の午前9時半。世界最大級の美術館ルーヴルが静かに開館し、職員や観光客がゆっくりと動き出したそのとき、場内の静寂を破ったのは金属を切り裂く甲高い機械音だった──。【現場写真】窃盗団が切断した窓ガラス、犯人が落とした豪華絢爛なウジェニー皇后の王冠パリのルーヴル美術館で、世紀の強奪事件が起きた。レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」をはじめ、数々の世