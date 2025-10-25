元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が25日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日が4日違いの新米ママタレントとのアフタヌーンティーの様子を公開した。自身のインスタグラムで「誕生日が4日違いの秋ちゃん一緒にお祝いしました」と題して投稿した。「ベビちゃんにも会えて色んな話もできて楽しかった〜秋ちゃんと秋を感じたアフヌンでした」と今年ママになったタレント・モデルの高田秋との2ショ