京都府与謝野町と京都市で2拠点生活をしている女性が、同町岩屋で「昭和レトロ寿司（すし）民泊」と銘打った一棟貸しの宿を8月に開いた。目玉となる希少なバイク「陸王」をはじめ、昭和時代の日用品などを用意し、タイムスリップ気分を味わえる。【写真】「あまりに美しかったので…」吉岡里帆の純白ドレスにマネジャーうっとり女性は、同市伏見区で英会話教室を開く若井一実さん。子どもたちに自然豊かな場所で過ごしてもらお