◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が日本一奪還を誓った。試合前練習では選手一人一人と握手を交わし、取材に対応。「（昨年とは）相手も違うし、まっさらな状態です。最後に勝ちきらないと、こんな思いをするというのは昨年経験している。それは避けたい。『あと1週間頑張ろう』と握手をしました」と話した。昨年の日本シリーズでは2連勝から