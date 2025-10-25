½Ð±éÉñÂæ¤òÀ¸ÅÌÌòÇÐÍ¥¤¬´Ñ·à¤Ë¡Ä17Ç¯Á°¤Î¼ã¤­¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬ºÆ²ñ¡Ä¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿?3¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯ÊüÁ÷¥É¥é¥Þ¡ÖROOKIES¡×(TBS)¤Ç¼ç±é¤ÎÀîÆ£¹¬°ìÌò¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£Î´ÂÀ(45)¡£À¸ÅÌŽ¥´ØÀî½¨ÂÀÌò¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä(37)Ž¤º£²¬Ç¦Ìò¤ÎÈø¾å´²Ç·(40)¤ÈÊÂ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ò¥í(Èø¾å)¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¡£ÌÀ·Ä¤¬´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã!!¡×¤È¥¨