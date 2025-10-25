福岡県警八幡西署は25日、北九州市八幡西区桜ケ丘町付近の路上で同日午前10時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から「飲みたいものある」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代、オレンジ色のパーカー着用。 