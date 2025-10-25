＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が終了した。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国を1勝1分けで退け、予選2位であすの準決勝に駒を進めた。〈スイング写真〉完璧フェード連発！世界の竹田麗央はこう飛ばす竹田麗央＆古江彩佳はコ・ジンヨン＆ユ・ヘランと対決。前半は2UPで折り返したが、後半で韓国の猛攻にあう。1