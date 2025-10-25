SNS投稿を基に災害時の住民の避難状況を確認する北海道北斗市職員ら＝25日、北海道北斗市北海道北斗市は25日、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震を想定し、交流サイト（SNS）の投稿内容から被害や避難状況をリアルタイムで分析して、住民の避難や救出につなげる防災訓練を初めて実施した。住民と消防や警察、陸上自衛隊など15の関係機関職員ら300人以上が参加した。震度5強の地震後、高さ7.8メートルの津波が発生したと想定し