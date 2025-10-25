■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛。最初は喜んでくれた母だったが、父と海外赴任の話を出した途端、態度が一変し猛反対されてしまう。説得もむなしく、母は部屋に閉じこもってしまった。落ち込んだ凛は、母の反対を彼に打ち明けるが、「遠距離になるくらいなら別れる」と思いがけない言葉が返ってくる。渡米後に破局する先輩たちを見てきた彼は、凛を失いたくない一心だった。母を説得するために弟には頼れないと悟