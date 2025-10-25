◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節ＦＣ東京３―１岡山（２５日・味スタ）前半２０分、岡山はセットプレーの好機で、ＭＦ加藤の左足クロスからＦＷ江坂が右足で合わせゴールを狙うも、ＧＫキムスンギュが好守でしのいだ。ＦＣ東京は前半アディショナルタイム１分、カウンターからＭＦギリェルメ、右サイドのＤＦ長友とつなぎ、クロスからファーサイドでＭＦ遠藤が合わせたが、ＧＫに防がれた。０―０で迎えた後半３分、ＦＣ東