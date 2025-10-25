◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節横浜ＦＭ３―０広島（２５日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで広島と対戦し、３―０で勝利した。立ち上がりは広島にセットプレーからゴール前に攻め込まれるも決定機は作らせず。すると前半１２分。広島ＧＫ大迫のキックを高い位置でＭＦ喜田がカットし、ゴール前のＭＦ植中にパス。植中はワンタッチで前向くと、右足ミドルシュートをゴール左へ決めた。ＶＡＲでオフサイドチェックが入っ