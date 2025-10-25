離婚した義姉が突然家に押しかけてきた…平和で穏やかなマイホーム。そこは、家族だけの大切な聖域。でも、もしその聖域に、ある日突然、身内が土足で踏み込んできたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、離婚した義姉が、何の相談もなく弟夫婦の家に転がり込んでくる物語。そのあまりにも身勝手で、非常識な行動に、読者からは怒りの声が噴出しています。子どもも産まれ、穏やかに暮らせるはずの我が家が… 主人公の女性は、優しい夫