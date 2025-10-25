◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）柏はホームで横浜ＦＣと対戦し、２―０で勝利した。柏は東洋大に在学中のＤＦ山之内佑成がリーグ戦２試合連続で先発。前節終了時点で首位の鹿島と勝ち点３差、得失点４差で僅差だ。Ｊ１残留争いをしている横浜ＦＣは序盤からラインを下げ、前線にロングボールを蹴り込むサッカーをしくるが、柏らしいボールを保持するサッカーで主導権を渡さない。好機