◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都１―１鹿島（２５日・サンガスタジアム）京都が首位・鹿島を終了間際まで追い詰めたが、痛恨のドローに終わった。勝ち点差を５から詰めることができず、優勝争いから後退した。前半３７分、ロングボールをＦＷ長沢駿が敵陣深くで収めると、ペナルティーエリアに進入してきたマルコトゥーリオへパス。そのまま中央へドリブルを仕掛け、右足を振り抜いた。ボールは相手ＤＦのシュートブロ