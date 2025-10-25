◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節浦和０―０町田（２５日・埼スタ）浦和は町田と０―０と引き分けた。この試合ではゴール裏のサポーターが「浦和の男ならプレイで声援を勝ち取れ」とのメッセージを掲示し、通常なら行われる応援が行われず。前節横浜ＦＭに０―４と大敗した一戦を受け、応援ボイコットという形が取られた。試合は一進一退の中、後半４２分には浦和ＭＦ中島翔哉のシュートを町田ＧＫ谷晃生がセーブするなど、最後