◇明治安田J1リーグ第35節鹿島1―1京都（2025年10月25日サンガS）首位・鹿島は敵地に乗り込んだ3位・京都との大一番に1―1で引き分けた。前半は出足の鋭い相手に後手を踏み、36分にセットプレーの流れから4試合ぶりの失点。隙を突かれ、FWマルコ・トゥーリオに先制点を献上した。0―1で折り返した後半は一転、ボールを保持しながら主導権を握り続ける。5バックで守備を固めてきた相手の前に終盤までゴールネットを揺ら