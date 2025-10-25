◇明治安田J1リーグ第35節京都1―1鹿島（2025年10月25日サンガS）京都がホームで悪夢を見た。首位の鹿島を相手に後半アディショナルタイムまでリードしながら、ラストプレーでFW鈴木に同点弾を被弾。勝ち点1に止まり、悲願の優勝は厳しくなった。前半36分、鹿島ゴール左でボールを受けたFW長沢が意表を突く股抜きパス。ワントラップしたFWマルコ・トゥーリオが右足を振り抜き、先制した。地元サポーターの大声援も受け