上司の仕事を笑顔で肩代わり。絶対に口答えしない彼女の本心とは遠回しに負の感情を伝えてくる女性。職場では「いい子」と評判だけど／被害者姫（1）「疲れている」「やりたくないのにやっている」言葉にすると角が立ってしまう負の感情を、無言や無視、ため息などで暗に伝える――。こうした行動を「受動的攻撃」と呼びます。一児の母で会社員として働くアヤは、「自分の意見を主張せず、争いごとが嫌いでニコニコしている」と社