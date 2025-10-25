（台北中央社）中国の全国人民代表大会（全人代）常務委員会は24日、10月25日を「台湾光復（日本による統治の終結）記念日」とすると決定した。これに対し台湾で対中政策を担う大陸委員会は書面を通じ、中華人民共和国と日本に対する作戦で貢献がなかった中国共産党は、台湾の光復とは何ら関係はないと不快感を示した。大陸委は、1945年10月25日は中華民国が連合国を代表し、台湾で日本軍の降伏を受け入れた記念日だと説明。当時共