勝点22でJ１最下位に沈む新潟のJ２降格が決まった。10月25日にJ１第35節の８試合が各地で開催。残留圏の17位・横浜F・マリノスは広島と対戦し、３−０で勝利した。 この結果、25日に試合がなかった新潟と横浜FMの勝点差は「15」に。シーズンの残り４試合で新潟が全勝しても横浜FMに勝点で及ばず、降格圏内の18位以下が確定した。新潟は４年ぶりのJ２降格となってしまった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【画像