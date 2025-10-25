2025年10月25日、17位の横浜F・マリノスが本拠地の日産スタジアムでサンフレッチェ広島と対戦。横浜FMのスタメンは以下の通りだった。 システムは４−３−３で、GKが朴一圭、DFは加藤蓮、ジェイソン・キニョーネス、角田涼太朗、鈴木冬一、MFが喜田拓也、ジャン・クルード、植中朝日、FWがジョルディ・クルークス、谷村海那、井上健太という顔ぶれだ。立ち上がりは広島にやや押し込まれたものの、落ち着いて対応。すると