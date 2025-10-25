山形市によりますと、25日午前6時30分ごろ、双月町一丁目付近の河川敷でクマのような動物1頭が目撃されたということです。 【画像】目撃場所 午後1時40分ごろにも双月町地内の山林でクマのような動物2頭が目撃されました。 ■目撃場所 午前6時30分ごろの目撃場所 午前1時40分ごろの目撃場所 ■きのうからきょうにかけての目撃など（山形市） 10月25日（土曜）午後1時40分頃双月町地内の山林にてクマのような動物2頭を目