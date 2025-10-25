来春センバツ出場の重要な選考資料となる秋季四国大会は準決勝2試合が行われ、阿南光（徳島1位）と英明（香川2位）の決勝進出が決まった。四国地区のセンバツ出場枠は「2」で、阿南光と英明が有力候補となった。春夏合わせて初の甲子園出場を目指す藤井（香川1位）は準決勝で阿南光に延長10回タイブレークの末、1点差の惜敗。香川大会の決勝では英明に勝っており、決勝戦の内容次第では選考のテーブルに乗る可能性が浮上した