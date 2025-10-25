広島県福山市は２４日、同市西町のふくやま美術館前広場に設置している人気ゲーム「刀剣乱舞ＯＮＬＩＮＥ」のキャラクター「江雪左文字（こうせつさもんじ）」の像（高さ約２メートル、青銅製）が破損していたと発表した。右腕にかかる数珠の房の部分が壊れ、像の襟元に置かれていたという。像は同館が同名の国宝刀剣を所蔵することから昨年３月に設置された。今月１０日に市職員が巡回した際に異常はなく、２４日に市民からの