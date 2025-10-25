「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）敵地で初戦を迎える阪神は午後３時１５分に球場入り。練習前のグラウンドでは、それぞれが親交のあるソフトバンクの選手にあいさつするなど交流した。グラウンド一番乗りとなった梅野は、城島ＣＢＯや柳田らと言葉を交わした後、岩貞、山川と同級生３人で話し込む場面も。森下も今年１月に合同自主トレを行った山川のもとに駆け寄った