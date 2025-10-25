子どもたちに働くことのやりがいや熊本の中小企業の魅力を知ってもらおうと、熊本市でお仕事体験イベント「グッジョブ！やるキッズ！」が開かれました。このイベントは熊本信用金庫が主催し、今年で6回目の開催です。 自動車整備や金融、モデルなど23の仕事から興味のある体験を選ぶ子どもたち。給料をもらうと、その場でお菓子と交換できます。子どもたちは、花をアレンジしたりお札を数えたりと、楽しそうに仕事を体験してい