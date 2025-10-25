Kis−My−Ft2の宮田俊哉（37）が25日、日本最大級のハロウィーンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」にスペシャルゲストとして出演した。アニメなどのカルチャーに精通していることで知られる宮田は、コスプレ情報誌『COSPLAY MODE』で披露したオリジナルキャラクターのコスプレでセレモニーに登壇。白髪を結わえ、胸元が開いた和装という妖艶な姿。スタイルの良さを生かし、2次元キャラクターの世界観を違和感なく体現