ドトールコーヒーが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした「福袋2026」の予約受付を、10月24日（金）から順次店頭で開始している。販売は12月26日（金）から。ドトール×ポチャッコ「福袋2026」10月24日から予約開始 (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180今回は、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコの限定デザインで、オリジナルグッズなどが入った「福袋2026」がお目