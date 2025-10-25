はるやま青江総本店（岡山・北区） 岡山市に本社を置くアパレル関連企業、はるやまホールディングスは24日、外部からの不正アクセスにより約1万8000件の個人情報が流出した可能性があると発表しました。 はるやまホールディングスによりますと、2025年6月26日にグループのサーバーに外部から不正アクセスを受け、保存していた業務データなどが暗号化され、アクセスできなくなりました