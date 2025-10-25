岡山を拠点にさまざまな分野で活躍する人をたたえる「オカヤマアワード」に６人が選ばれ、24日授賞式が行われました。オカヤマアワードは地元の財界などで作る実行委員会が2019年まで10年間開催し、今年、６年ぶりに復活しました。大賞には玉野市で蓄電池を製造するベンチャー企業「パワーエックス」の伊藤正裕社長が選ばれました。 伊藤社長は「フルコミットで岡山の皆さまのお役に立てるよう全力で