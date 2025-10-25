後半ATに鈴木優磨が押し込んで引き分けも、柏が勝利で勝ち点1差となったJ1リーグは10月25日、第35節が各地で行われた。首位の鹿島アントラーズは敵地で3位の京都サンガF.C.と対戦し1-1でドローで終わった。鹿島はこれで3試合未勝利となった。鹿島は33節でガンバ大阪と0-0のドロー、前節もヴィッセル神戸との上位対決で0-0と、少し足踏みしている状況。対する京都も2戦連続ドロー中で、前節は前半に退場者を出しながらも終了間