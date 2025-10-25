国内有数の松の盆栽の産地、鬼無・国分寺地区と「高松盆栽」をPRするイベントが、高松市国分寺町国分の高松盆栽の郷で開かれています。JA香川県が開いたもので、会場には多くのファンが訪れ、約１万点の盆栽の中からお気に入りの一品を探しています。 岡山県の盆栽園と大阪府の愛好家が所蔵する樹齢700年から800年の真柏の盆栽のコーナー。総額７億円にのぼるということです。 自分で盆栽づくりにチャレンジす