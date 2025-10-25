中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で腹ばいになるシンシン。（１０月３日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都10月25日】中国四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、腹ばいになるパンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）がカメラに捉えられた。シンシンは東京・上野動物園で生まれたシャンシャン（香香）の母で、2024年に中国に返還された