２３日、２０２５年中国国際鉱業大会の開幕式。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津10月25日】中国天津市の梅江コンベンションセンターで23〜25日、「2025中国国際鉱業大会」が開幕した。展示面積は5万平方メートルを超え、27の国と地域から500近くの企業が参加している。２３日、中国国際鉱業大会と同時に開かれた「鉱山機械・設備博覧会」で遠隔操作の油圧ショベルを体験する来場者。（天津＝新華社記者／李然）２３日、中