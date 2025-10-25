◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル、稍重）勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる出世レースの２歳牝馬Ｇ３は１０頭立てで争われ、１番人気で武豊騎手騎乗のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）はハナを切ってレースを進めるも、直線の追い比べで後れをとり５着に終わった。武豊騎手は２０１６年リスグラシュー、１８年シェーングランツに続く、同レース単独最多の３勝目はお預