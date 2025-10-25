アメリカのトランプ大統領は24日、日本を含むアジア3か国を訪れるため、首都・ワシントンを出発しました。トランプ氏は中国の習近平国家主席との会談で、台湾についても協議すると明らかにしました。トランプ大統領は24日、マレーシア、日本、韓国の3か国を歴訪するため、ワシントンを出発しました。ASEAN＝東南アジア諸国連合関連の会議や、APEC＝アジア太平洋経済協力会議の関連会合に出席するほか、高市首相、韓国の李在明大統