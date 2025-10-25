大リーグ選手会のトニー・クラーク専務理事（52）が24日（日本時間25日）、ワールドシリーズ第1戦開催地のトロント・ロジャーズ・センターに姿を現し、グラウンド内でスポニチの取材に対応。28年ロス五輪へのメジャーリーガー派遣に向けて、「まだやるべきことは残っている」とした上で「いい方向には進んでいると思う」と話した。クラーク専務理事は今春、ドジャースのキャンプ地を訪れ、五輪参加に関してオフの間に大谷翔平