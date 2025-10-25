広島市西区中広町の集合住宅の一室で、住人のベトナム国籍のアルバイト女性（３２）を殺害したなどとして、広島県警は２５日、ベトナム国籍で同市佐伯区杉並台の技能実習生、ディン・ティ・フォン容疑者（３２）を強盗殺人と住居侵入の両容疑で逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。発表によると、フォン容疑者は１５日午前９時５分頃〜午後６時３５分頃、女性宅で女性の頭や顔などを硬い物で複数回殴るなどして殺害した