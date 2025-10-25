「時育（R）セイコーテニスアカデミーin東レPPO2025」が25日、有明テニスの森公園インドアコートで行われた。元女子プロテニスプレーヤーで、大会アンバサダーを務める奈良くるみがコーチとなり、参加した13〜18歳の女子中高生とともに汗を流した。【写真】女子中高生と白熱ラリー、強烈なフォアハンドを打つ奈良くるみテニスの経験者20名が集まった本テニス教室。現在女子日本代表チームのコーチをしている奈良は「非常に短い