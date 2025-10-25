神奈川県海老名市で防犯や交通安全を呼びかけるイベントが行われ、TBSテレビの佐々木舞音アナウンサーが一日警察署長を務めました。きょう午後、神奈川県海老名市の商業施設で行われたイベントで、TBSテレビの佐々木舞音アナウンサーが一日警察署長に就任しました。このイベントでは特殊詐欺や身近な防犯、交通安全についてなどの○×クイズが行われ、佐々木アナウンサーや参加者が対策などを学びました。TBSテレビ佐々木舞音ア