サンドウィッチマン伊達みきお（51）が25日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」を鑑賞したときのエピソードについて語った。番組冒頭で「行ってきましたよ、鬼滅」と話すと富澤たけしが「おお、うぇぇぇ、映画！」と驚いた。伊達は「オレが行った映画館にはオニがいましたね」と“オニ退治”のストーリーでオニに出会っ