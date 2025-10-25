元NHKでフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が25日、BS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）に出演。37歳でフリーに転身したきっかけを明かした。大きなきっかけの1つは「時間」と住吉。「生きている時間がどれだけ残されてるか分からない」と大切に時間を使いたいと思うように。「サラリーマンだと1日8時間とか決まった時間を仕事に捧げる。そうじゃなくて、働きながら、自分で工夫して空き時間がつく