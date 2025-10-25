◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節柏―横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）柏のＭＦ山田雄士が負傷交代した。後半３４分にベンチに合図を出しながらピッチの上に座り込むと、左足を押さえるそぶりを見せながら、そのまま立ち上がらず。同３６分に担架に運ばれて途中交代となった。１０月４日の横浜ＦＭ戦以来の復帰となった山田は、この試合の後半２７分にミドルシュートを沈めて、先制点を決める活躍を見せていた。今季全体でもＭ