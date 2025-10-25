◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）前週の富士通レディースで優勝争いを演じた渡辺彩香（32＝大東建託）が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算8アンダーで12位から4位まで順位を上げた。「ショットがだいぶ良くなってきました。昨日まではあまり良くなくて、パッティングで何とかという感じでした。今日はバーディーチャンスも多