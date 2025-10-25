１８１２年の肖像画に描かれたナポレオン/Photo Josse/Leemage/Corbis/Getty Images（ＣＮＮ））フランスの皇帝ナポレオンは治世末期の１８１２年、５０万人を超える兵士を率いてロシアに侵攻した。半年後、ナポレオン軍は退却を余儀なくされる。フランスへ帰国できた兵士は推定数万人だった――。歴史上、最悪規模の犠牲者を出したことで知られるロシア遠征。何十万人もの兵士が死亡した原因は戦闘に加え、飢餓や寒さ、発疹チフス