第3日、通算20アンダーで首位の佐久間朱莉＝マスターズGC延田グループ・マスターズGCレディース第3日（25日・兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）単独トップで出た佐久間朱莉が9バーディー、1ボギーの64をマークし、通算20アンダー、196で後続との差を広げた。8打差の2位に67で回った菅楓華、さらに1打差の3位に米ツアーを主戦場とする岩井明愛がつけた。通算8アンダーの4位には中村心、河本結ら6人。米ツアー勢の岩井千