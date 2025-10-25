【モデルプレス＝2025/10/25】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が10月25日、中池袋公園メインステージにて行われた「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」スペシャルセレモニーにゲストとして登場。パレードにもサプライズ登場し、観客を沸かせた。【写真】37歳人気アイドル、雰囲気ガラリのコスプレ姿◆宮田俊哉「池ハロ」コスプレ姿で登場同イベントに初参加となる宮田は、コスプレ情報誌『COSPLAY MODE』（2025年10月号／シムサム・メディア