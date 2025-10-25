【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの小倉優子が10月24日、自身のInstagramを更新。次男とバナナシフォンケーキを焼く様子を公開し反響を呼んでいる。【写真】3児の母・小倉優子「手つきがパティシエ」次男と作ったバナナシフォンケーキ◆小倉優子、次男とケーキ作り小倉は「次男とバナナのシフォンケーキを焼きました」と綴り、次男がキッチンで卵や生地をかき混ぜている様子を公開。ふんわりと焼き上がった様子や、お皿に可愛