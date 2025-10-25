我が子に仲の良い友だちがいるのはうれしいものの、ママ友とうまく付き合えるかは不安もありますよね。アプリ「ママリ」にはママ友のSNSに我が子の写真を勝手にアップされたという投稿がありました。投稿者さんはそのママ友に写真を消してもらったそうですが、このとき自分は悪くないのに気まずい気持ちになったことに疑問を感じたそう。 子どもの写真を無断でSNSに載せたママ友 2~3回親子で遊んだママ友が わたしに許可