◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、渋野日向子（26＝サントリー）は1バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの74で回り、通算1オーバーの44位で最終日を迎える。前半の10番パー4、第2打が左のバンカーに入った。そこから出した第3打がグリーン手前の左バンカーにつかまり、4オン2パットのダブルボギー発進となっ